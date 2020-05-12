Сотрудники Кузбасского филиала Россети Сибирь сделали светлым День Победы

Праздничные выходные 9, 10 и 11 мая прошли без значимых технологических нарушений. Специалисты компании оперативно реагировали на возникающие аварийные ситуации, электроснабжение потребителей восстанавливалось в кратчайшие сроки.

Напомним, в Первомай в связи с непогодой в Республиках Горный Алтай, Хакасия и Тува, Красноярском и Алтайском краях – порывистым штормовым ветром, дождем, местами со снегом – специалистам пяти филиалов компании пришлось работать в режиме повышенной готовности. Дополнительно были предприняты меры по обеспечению надежной и безаварийной работы электросетевых объектов в условиях неблагоприятных погодных явлений.

В минувшие выходные – с 9 по 11 мая – в режиме готовности к проведению возможных аварийно-восстановительных работ работали 898 бригад (4707 сотрудников, 1810 единиц техники). В каждом филиале по всей территории присутствия подготовлены к работе 638 резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) мощностью 49,1 МВт. Это генераторные установки, которые обеспечат электроснабжение социально значимых объектов и потребителей при возможном технологическом нарушении.

Принятые меры позволили сделать пребывание сибиряков на самоизоляции максимально комфортным. Значимых технологических нарушений не допущено.

Напомним, во время периода самоизоляции в регионе – на особом контроле энергетиков остаются больницы, поликлиники, МФЦ, банки, компании, предоставляющие услуги связи, интернет-провайдеры и другие важные для жителей края объекты.

Россети Сибирь остается на круглосуточной связи с потребителями: единый контакт-центр Россети Сибирь 8-800-1000-380 работает в обычном режиме. Кроме того, с начала 2020 года единый контакт-центр Группы компаний «Россети» работает по федеральному телефонному номеру 8-800-220-0-220.