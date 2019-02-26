Сотрудники Кузбасской транспортной полиции возвращают родственникам фронтовиков боевые награды

Транспортные полицейские изъяли у нелегальных торговцев более 200 орденов и медалей советских солдат. Они уже установили 47 фамилий обладателей утраченных и похищенных наград и теперь передают их родственникам участников Великой Отечественной войны. Это стало возможным благодаря совместной работе с участниками «Поискового движения России». В Центральном архиве Министерства Обороны Российской Федерации удалось установить часть фамилий участников войны, которым принадлежат награды и разыскать их семьи.

В рамках акции «Награды фронтовиков – потомкам!» на торжественном собрании личного состава Кузбасской транспортной полиции, посвященном 100-летию создания органов внутренних дел на транспорте МВД РФ, орден Красной Звезды ефрейтора Емельяна Сергеевича Щербакова был вручен представителям Тяжинского муниципального района для передачи родственникам фронтовика.

Е. С. Щербаков в 1942 году был призван в ряды Красной Армии и направлен на фронт. Служил шофером в 1092-м Пушечном артполку. В наградном листе про него записано: «Проявил себя мужественным и умелым шофером-водителем. В операциях по форсированию реки Дунай 4 декабря 1944 года, окружению Будапешта, тяжелых оборонительных боях при озере Веленце не раз попадал в сложную боевую обстановку – бомбежку, артобстрел. Всегда отлично и в срок выполнял боевые задания по доставке боеприпасов, ГСМ, продовольствия, при этом, часто не отрываясь от руля своей машины на отдых по 2-3 суток».

В музее боевой славы воинов-интернационалистов при Тяжинском центре дополнительного образования орден Красной Звезды ефрейтора Емельяна Сергеевича Щербакова в торжественной обстановке передали родственнику фронтовика – Павлу Павловичу Щербакову.