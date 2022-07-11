Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Белово поздравляют семью Арюшкиных с днем семьи, любви и верности

В День семьи, любви и верности Евгений и Светлана Арюшкины принимают поздравления от коллег из линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово.

Именно линейный отдел соединил две судьбы в одну крепкую семью в 2006 году. Светлана пришла на службу младшим инспектором делопроизводства и режима, а Евгений уже работал в транспортной полиции с 1998 года инспектором лицензионно-разрешительной деятельности. Выбор профессии стал для семейной пары судьбоносным и в 2010 года они объединили свои судьбы в одну крепкую семью.

В семье Арюшкиных подрастает талантливая 9-летняя дочь Мария, которая занимается академическим вокалом и заняла в прошлом году второе место в фестивале "самодеятельного творчества" МВД России. Мария не раз радовала своими выступлениями сотрудников транспортной полиции на различных праздниках, зажигая своими песнями, артистизмом и неуемной жизненной энергией. Помимо того Мария обучается в музыкальной школе игре на фортепиано, преуспевая в данном направлении. Но на этом таланты дочки Арюшкиных не заканчиваются, девочка делает различные поделки и рисует красочные портреты, посвященные семье.

Больше всего семья Арюшкиных любит проводить совместное время в увлекательных путешествиях, каждый год меняя маршрут и узнавая все новые места нашей Родины.

Сейчас Светлана работает старшим специалистом отделения по работе с личным составом, а Евгений трудится в должности оперативного дежурного. Семья, проверенная временем и совместным трудом, с каждым годом только крепчает. Сотрудники транспортной полиции и члены общественного совета линейного отдела МВД России на станции Белово желают семье Арюшкиных семейного благополучия, процветания и долгих лет совместной и счастливой жизни! Ведь полицейская семья - это образец для подражания: выдержка, воля, мужество и самоотверженность на боевом посту, повенчанная с любовью и заботой друг о друге стоит многого!

Семьи сотрудников линейного отдела поздравил член общественного совета при ЛО МВД России на станции Белово Николай Кутко: «Семья – это главное, что есть в жизни у каждого человека и никакие ценности и богатства ее не заменят. От всего чистого сердца поздравляю вас с замечательным Днем семьи, любви и верности и искренне желаю, чтобы ваши семьи всегда были крепкими и бесконечно счастливыми!