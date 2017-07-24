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Сотрудники линейного отдела на станции Белово разыскали в Алтайском крае без вести пропавшего жителя Кузбасса

Женщина сообщила, что ее супруг выехал электропоездом до станции Артышта-2, где собирался пересесть на поезд до Барнаула. Однако родственники, которые должны были встретить его на барнаульском вокзале, сообщили, что к месту назначения он так и не прибыл. На связь с родными по телефону мужчина не вышел. 

Сотрудники транспортной полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых установили, что киселевчанин благополучно добрался до станции Артышта-2 и осуществил пересадку. В пути следования по территории Алтайского края он вышел на одной из небольших станций и в электропоезд уже не вернулся. 

Оперативники уголовного розыска выехали в служебную командировку в Алтайский край. Без вести пропавшего они обнаружили в поселке станции Аланбай Заринского района. Мужчина распивал спиртные напитки в компании местных жителей. 

От родственников пропавшего полицейским было известно, что киселевчанин злоупотреблял алкоголем. На этой почве дома возник конфликт, вследствие которого мужчина решил поехать к родственникам. Однако в пути он передумал, сошел на первой попавшейся станции и отправился на поиски спиртного. 

Сотрудники полиции доставили мужчину в беловский линейный отдел МВД, откуда его забрала супруга. Женщина от души поблагодарила транспортных полицейских за оперативно оказанную помощь: неизвестно, что могло случиться с ее супругом в незнакомом месте, без денег и связи с родными. 

Общество
Белово
Киселевск
kuzbassnews.ru
24/07/2017
Общество
Белово
Киселевск
Новости Кузбасса

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