Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Сотрудники Линейного отдела МВД России на ст.Белово предупреждают

Наркотики - идут с преступностью рука об руку, часто приводят к несчастным случаям, толкают людей на кражи и насилие. Родителям необходимо с раннего возраста приучать ребенка к здоровому образу жизни и объяснять недопустимые последствия, возникающие после приема наркотических средств. 

Наркомания - тяжелое хроническое заболевание, которое приводит к множеству негативных последствий.

Просто скажи НЕТ!

 - Правильно мотивируй причину отказа "Мне это не нужно" "Я не хочу вредить здоровью", "Это опасно для меня".

 - Всегда будь готов к давлению, умей противостоять и отказаться. Распространители наркотиков очень изощрены, их задача - получить прибыль, вовлекая все больше людей.

- Умей выбирать друзей, настоящие друзья не предложат тебе наркотики.

- Можно просто сказать "НЕТ" и уйти.

 

 

 

Фото из открытых источников

Здоровье
Общество
Белово
kuzbassnews.ru
17/11/2022
Здоровье
Общество
Белово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus