Наркотики - идут с преступностью рука об руку, часто приводят к несчастным случаям, толкают людей на кражи и насилие. Родителям необходимо с раннего возраста приучать ребенка к здоровому образу жизни и объяснять недопустимые последствия, возникающие после приема наркотических средств.
Наркомания - тяжелое хроническое заболевание, которое приводит к множеству негативных последствий.
Просто скажи НЕТ!
- Правильно мотивируй причину отказа "Мне это не нужно" "Я не хочу вредить здоровью", "Это опасно для меня".
- Всегда будь готов к давлению, умей противостоять и отказаться. Распространители наркотиков очень изощрены, их задача - получить прибыль, вовлекая все больше людей.
- Умей выбирать друзей, настоящие друзья не предложат тебе наркотики.
- Можно просто сказать "НЕТ" и уйти.
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