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Сотрудники музея истории Мариинска провели акцию «Береги природу»

Юным жителям города раздали памятки «Правила поведения в лесу». Организаторы акции считают, что участвуя в экологическом движении, дети приходят к пониманию природных процессов, осознанно применяют полученные знания на практике. Кроме того, подобные акции являются наиболее эффективной формой пропаганды экологической культуры среди детей и взрослых.

Культура
Экология
Мариинск
kuzbassnews.ru
02/08/2020
Культура
Экология
Мариинск

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