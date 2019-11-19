Сотрудники НкАЗа учатся рационально обращаться со вторсырьем

Новокузнецкий алюминиевый завод компании РУСАЛ совершенствует систему обращения с отходами.

В конце минувшей недели перед всеми проходными НкАЗа, административно-бытовым комбинатом электролизного производства и зданием учебно-информационного центра завода были установлены сетчатые контейнеры для сбора ПЭТ-бутылок, 5 специализированных блоков с емкостями для раздельного сбора ТКО – стекла, пластика, металла и бумаги, и контейнеры для батареек. Их содержимое будет по определенному графику вывозиться с предприятия для последующей переработки и вторичного использования.

Раздельный сбор ТКО стал еще одним звеном заводской системы обращения с отходами. В частности, с октября 2018 года на НкАЗе вся макулатура централизованно собирается в специальных контейнерах и реализуется специализированной организации для переработки.

Совершенствуются методы обращения и с промышленными отходами. К примеру, с 2018 года из заводского шламонакопителя методом геотубирования извлекается и отправляется потребителю шлам газоочистки. Это позволяет увеличить срок службы шламонакопителя и трансформировать отходы в ценное сырье для производства цемента, необходимого строительной отрасли.

Сегодня 43% всех образующихся на НкАЗе отходов передается специализированным организациям. В перспективе - реализация отработанных и извлеченных из электролизеров угольных анодов для производства попутной продукции.

- Мы надеемся, что установка на предприятии блоков контейнеров для раздельного сбора бытовых отходов станет еще одним шагом в повышении общего уровня культуры. Привыкнув к такому подходу на работе, заводчане начнут применять его и дома, приучая членов семьи, друзей и знакомых к порядку и рачительному отношению к природным ресурсам, запасы которых не бесконечны, - отметил директор по экологии, охране труда и промышленной безопасности НкАЗа Александр Яковлев.