Сотрудники Новокузнецкого линейного отдела МВД России оказали шефскую помощь детскому социальному учреждению
Давние дружеские отношения связывают Новокузнецкий линейный отдел МВД России и муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» горда Новокузнецка. Транспортные полицейские на постоянной основе проводят профилактические встречи-беседы с воспитанниками социального учреждения, поздравляют подшефных с праздниками.
Сотрудники Новокузнецкого ЛО МВД России и члены Общественного совета при линейном отделе оказали Центру безвозмездную шефскую помощь - приобрели строительные материалы и инструменты, необходимые для ремонта тренажерного зала. По окончании ремонта для детей и подростков из семей, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации, в Центре начнутся физкультурные занятия по программе «Детский фитнес».
Руководство Центра поблагодарили сотрудников Новокузнецкого линейного отдела МВД России за оказанную помощь.
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