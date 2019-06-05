Сотрудники ПФР сдают экзамен

В 2019 г. более ста сотрудников территориальных органов ПФР по Кемеровской области пройдут аттестацию профессиональных знаний, навыков и умений. Большая часть из них уже сдали экзамен на профпригодность.
Средний балл оценки профессиональных, деловых, морально – психологических качеств работников, подлежащих аттестации, - 4,7 балла по пятибалльной системе. По мнению членов аттестационной комиссии, в состав которой вошли руководители Управлений, начальники отделов и представители кадровой и юридической служб, это очень хороший показатель.
Требования к уровню профессиональной подготовки специалистов Пенсионного фонда постоянно повышаются – необходимо хорошо знать не только узкие вопросы, связанные с должностными обязанностями, но и изменения в пенсионном законодательстве, применение электронных сервисов для граждан и страхователей. Важной компетенцией сотрудника ПФР является знание антикоррупционного законодательства. С этой целью в тест, который проходят аттестуемые, входят вопросы не только пенсионной, но и антикоррупционной тематики.
Успешное владение теорией – лишь первый этап на пути подтверждения профессиональных знаний. На втором этапе специалисты рассказывают о своей деятельности в ходе презентации. Именно здесь раскрываются личностные качества сотрудников, отношение к работе, стремление к профессиональному росту, творческий подход в решении поставленных задач.
Аттестация сотрудников территориальных органов ПФР по Кемеровской области продлится до конца июня. Это ежегодное мероприятие направлено на повышение эффективности функционирования системы пенсионного обеспечения, доступности и качества получения государственных услуг, оказываемых Пенсионным фондом России.
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