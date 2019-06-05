Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Сотрудники ПФР сдают экзамен

В 2019 г. более ста сотрудников территориальных органов ПФР по Кемеровской области пройдут аттестацию профессиональных знаний, навыков и умений. Большая часть из них уже сдали экзамен на профпригодность.

Средний балл оценки профессиональных, деловых, морально – психологических качеств работников, подлежащих аттестации, - 4,7 балла по пятибалльной системе. По мнению членов аттестационной комиссии, в состав которой вошли руководители Управлений, начальники отделов и представители кадровой и юридической служб, это очень хороший показатель.

Требования к уровню профессиональной подготовки специалистов Пенсионного фонда постоянно повышаются – необходимо хорошо знать не только узкие вопросы, связанные с должностными обязанностями, но и изменения в пенсионном законодательстве, применение электронных сервисов для граждан и страхователей. Важной компетенцией сотрудника ПФР является знание антикоррупционного законодательства. С этой целью в тест, который проходят аттестуемые, входят вопросы не только пенсионной, но и антикоррупционной тематики.

Успешное владение теорией – лишь первый этап на пути подтверждения профессиональных знаний. На втором этапе специалисты рассказывают о своей деятельности в ходе презентации. Именно здесь раскрываются личностные качества сотрудников, отношение к работе, стремление к профессиональному росту, творческий подход в решении поставленных задач.

Аттестация сотрудников территориальных органов ПФР по Кемеровской области продлится до конца июня. Это ежегодное мероприятие направлено на повышение эффективности функционирования системы пенсионного обеспечения, доступности и качества получения государственных услуг, оказываемых Пенсионным фондом России.

Общество
kuzbassnews.ru
05/06/2019
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Новокузнецкие волонтёры бросили ребёнка в центре города
Поисковый отряд «Лиза Алерт» провёл социальный эксперимент. Волонтёры оставили в парке им. Гагарина...
В Кузбассе людей «смешали с угольной пылью»
Небо временами становилось черным, с небольшими просветами, когда тонны угольной пыли взвились в...
Более 10 000 кузбассовцев пострадали от укусов клещей с начала сезона
С начала сезона активности клещей в больницы Кузбасса обратились 10 057 человек. И них 2 146...
В Кемерове хирурги спасли ребенку проткнутый арматурой глаз
В Кемерове врачи нейрохирургического отделения областной детской клинической больницы успешно...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus