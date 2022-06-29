Сотрудники прокуратуры Центрального района Новокузнецка разъяснили детям правила поведения на воде

Работники прокуратуры Центрального района города Новокузнецка совместно с представителем общественной организации ветеранов Новокузнецкого городского округа посетили школьный лагерь средней общеобразовательной школы № 91 г. Новокузнецка.

В ходе встречи сотрудниками прокуратуры Центрального района Новокузнецка с целью формирования основ безопасности на водоёмах проведена лекция о правилах поведения на водных объектах в летний период, а именно правила поведения на природных объектах и искусственных водоемах, последствия которые могут наступить при несоблюдении правил. Работники прокуратуры разъяснили о необходимости соблюдать следующие правила: не нырять при недостаточной глубине водоема, при необследованном дне, помнить, что купаться безопасно только на благоустроенных пляжах, купаясь, не следует заплывать за буйки, указывающие границу заплыва, необходимо находиться на водных объектах только под присмотром взрослых (инструктора по плаванию, родителей, педагогов и др.).

Учащиеся начальных классов приняли участие в викторине «Безопасность на воде», хоть и не всегда правильно, но активно отвечали на вопросы. На все затруднительные вопросы сотрудники прокуратуры дали разъяснения.

Кроме того, ребятам было сообщено, что в соответствии с действующим законодательством, существует административная ответственность за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию детей, а также уголовная ответственность.

В ходе встречи со школьниками сотрудники прокуратуры напомнили номера телефонов экстренных служб и выдали памятки с правилами безопасности на водных объектах.

Заместитель прокурора района

Н.А. Чебанов

Фото предоставлено Прокуратурой Центрального района Новокузнецка