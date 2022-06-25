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Сотрудники прокуратуры провели лекцию для студентов факультета «История и право»

В преддверии празднования Дня молодежи старшим помощником прокурора Центрального района Новокузнецка Лазаревой Э.С., помощником прокурора Коровиной Е. А.  проведена лекция для студентов факультета «Истории и права»  второго курса Кузбасского гуманитарно-педагогического института Кемеровского государственного университета на тему «Органы прокуратуры Российской Федерации».

Студентам рассказали о службе в органах прокуратуры, о необходимом уровне знаний для  претендентов и перспективах, открывающихся перед успешными кандидатами, об этических требованиях и нормах поведения прокурорских работников, о социальных гарантиях и льготах, возможностях карьерного роста.

Кроме того было рассказано о поддержании государственного обвинения в судах мировой и федеральной юстиции, приведены примеры из практики рассмотрения уголовных дел судами.

В ходе мероприятия сотрудниками прокуратуры разъяснены положения действующего законодательства о противодействии коррупции, в сфере противодействия терроризму, ответственности за совершение правонарушений и преступлений террористической и экстремистской направленности, разъяснены положения действующего уголовного законодательства.

В ходе  мероприятия  студенты активно  задавали представителям надзорного ведомства вопросы, на которые ответили прокуроры.

В завершении мероприятия сотрудники прокуратуры поздравили ребят с наступающим праздником и пригласили после окончания института пополнить их ряды.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры Кемеровской области

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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
25/06/2022
Образование
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