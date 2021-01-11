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Сотрудники Росгвардии вернули женщине пропавшую собаку

    В Ленинске-Кузнецком местная жительница на страницах одного из Интернет-сообществ опубликовала благодарность сотрудникам Росгвардии, которые помогли ей вернуть домашнего любимца.

   Накануне росгвардейцы обнаружили вблизи отдела вневедомственной охраны сидящего на проезжей части черного спаниеля в ошейнике. Предположив, что домашняя собака могла потеряться, стражи правопорядка впустили ее в помещение погреться. Накормив хвостатого гостя, заместитель командира взвода прапорщик Андрей Зубков разместил фотографию собаки в одном из местных Интернет-сообществ с целью разыскать хозяев. Спустя некоторое время на публикацию ответила местная жительница. Она рассказала, что разыскивает домашнюю любимицу Джину, которая во время прогулки испугалась фейерверка и убежала. Больше суток хозяйка безуспешно пыталась самостоятельно найти собаку.

   После смены сотрудник Росгвардии доставил отогретую и накормленную Джину домой. Хозяйка поблагодарила стражей правопорядка, которые вернули к празднику Рождества одного из членов семьи.

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
11/01/2021
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
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