Сотрудники «Россети Сибирь» вышли на Всероссийский субботник

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации объявило 24 апреля 2021 года днем Всероссийского субботника. Энергетики «Россети Сибирь» наводили порядок на территории присутствия компании – от Омска до Читы: привели в порядок территории вблизи подстанций, ЛЭП и общественные пространства.

Уборка проходила не только на территории компании, но и в общественных пространствах – скверах, парках, аллеях и т.д. Это вклад энергетиков в создание комфортной среды для жизни населения, а также в экологическое здоровье страны. В общей сложности в «Энергосубботнике» приняли участие более трех тысяч энергетиков, их родственников и волонтеров. Генеральной уборкой охвачено около тысячи населенных пунктов в девяти регионах Сибири и Дальнего Востока. Участники субботника убирали улицы, территории производственных баз и прилегающих к ним участков, красили бордюры, заборы, белили деревья, очищали газоны от сухой листвы и мусора.

К Всероссийскому субботнику присоединились и кузбасские энергетики. Специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь очистили территории возле трансформаторных подстанций, вблизи административных зданий, облагородили памятники и скульптуры, вывезли свыше 10 машин с мусором.

Прошедший субботник – не последний этой весной. Энергетики подобные мероприятия проводят еженедельно, заботясь о чистоте и экологии области.