Сотрудники Шорского национального парка приняли участие в акции «Чистый лес - территория без огня»

Профилактические мероприятия проводятся в рамках борьбы за чистую экологическую среду, в целях реализации дополнительных мер по предупреждению возникновения природных пожаров и пропаганды бережного отношения среди жителей Таштагольского муниципального района к лесным угодьям.

Сотрудники национального парка, вооружившись перчатками, мешками, зорким взглядом и трудолюбивыми руками привели в порядок и очистили от сухостоя и мусора прилегающую к особо охраняемой природной территории (ООПТ) дорогу общего пользования.

В ходе проведения акции «Чистый лес - территория без огня» государственные инспекторы в области охраны окружающей среды в населенных пунктах, граничащих с Шорский национальным парком, провели профилактические беседы с местными жителями о правилах пожарной безопасности и поведения в лесной зоне.

Осень не время расслабляться. Пожароопасный период осенью не является исключением. Опадающая листва, сухая трава, ветреная погода, всё это становится благоприятными факторами для возникновения природных пожаров. Высохшая растительность легко воспламеняется, поэтому лучше забыть о приготовлении шашлыка на природе.

Причинами трагедий в осенний пожароопасный период являются: сельскохозяйственные работы с последующим сжиганием ботвы и прочего бытового мусора на приусадебных участках, неисправность печного отопления (трещины в печах, не исправный дымоход и пр.) и нарушения правил пользования твердым или иным топливом, детские шалости с огнем.

Елена Дударева, ФГБУ «Шорский национальный парк»