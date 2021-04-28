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Сотрудники СОБР отработали беспарашютное десантирование

В Кемерове сотрудники СОБР провели тактико-специальное учение спецподразделений по десантированию посадочным и штурмовым способом, отработав навыки беспарашютного десантирования с вертолета Ми-8.

Целью таких тренировок является отработка навыков приземления на ограниченную площадку и беспарашютного десантирования из вертолета в условиях, максимально приближенных к боевым. Сотрудники СОБР отработали способы использования спусковых устройств и канатов для десантирования с различных высот, а также приемы страховки и самостраховки при спуске на землю. Спецназовцы десантировались из вертолета в режиме зависания, штурмовым способом, с помощью высотного снаряжения. Бойцы также наоборот эвакуировались с земли особым способом, при котором несколько бойцов закрепляются на одном канате и поднимаются в воздух, такой способ используются для наиболее быстрой эвакуации или в случаях непригодной для посадки вертолета территории.

Регулярная отработка данных упражнений имеет важное значение в системе профессиональной подготовки бойцов спецподразделений Росгвардии, которые должны быть готовы к выполнению поставленных задач в любых условиях оперативной обстановки и при любой погоде.

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kuzbassnews.ru
28/04/2021
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Новости Кузбасса

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