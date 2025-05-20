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Сотрудники спецподразделений Росгвардии Кузбасса удостоены знака отличия полицейского спецназа

В Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу завершились квалификационные испытания на право ношения ведомственного знака отличия подразделений полиции специального назначения Росгвардии II степени.

В состязаниях приняли участие сотрудники ОМОН «Оберег», СОБР «Символ» и СОБР «Мустаг». Программа включала нормативы по физической и огневой подготовке. Спецназовцам предстояло выполнить пять упражнений на силу и выносливость - подтягивание (не менее 20 раз), жим штанги лежа (вес равный собственному), наскоки на платформу (70 раз), становую тягу (вес собственного тела + 20 кг - 10 раз), а также бег на 400 метров.

Дополнительно бойцы прошли огневые упражнения из пистолета и автомата по различным мишеням на разных дистанциях с перемещением.

По итогам испытаний 16 сотрудников успешно подтвердили высокий уровень профессиональной подготовки и получили право ношения знака отличия II степени. В числе награжденных - представители трех кузбасских спецподразделений.

В сентябре текущего года успешно выполнившим нормативы на знак II степени предстоит новое испытание - в Новосибирской области пройдет отбор на знак отличия I степени, который считается одним из самых престижных ведомственных знаков Росгвардии.

Справочно:

Геральдический знак отличия полицейского спецназа войск национальной гвардии Российской Федерации учрежден в июне 2023 года. Знак II степени представляет собой рельефное изображение дубового венка в форме щита с накладным элементом в виде раскрытых крыльев и мечом, направленным острием вниз. Поверх меча размещена лента с наименованием подразделения. Знак предназначен для ношения на берете и символизирует мужество, честь и профессионализм сотрудников ОМОН и СОБР.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
20/05/2025
Общество
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