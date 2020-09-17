В Новокузнецке сотрудники спецподразделения провели совместную тренировку с авиацией Росгвардии
В пригороде Новокузнецка прошли занятия сотрудников ОМОН и авиационного отряда специального назначения Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу по десантно-штурмовой подготовке. Совместная тренировка прошла в рамках традиционного для спецподразделений войск правопорядка осеннего полевого выхода.
Спецназ отработал действия по десантированию с вертолета МИ-8 на малой высоте. Подобная практика позволяет бойцам совершенствовать свои профессионально-служебные навыки для выполнения задач в труднодоступной местности.
В рамках полевого выхода сотрудники спецподразделений в течение недели в условиях максимально приближенных к боевым закрепляют знания и умения, полученные во время летнего периода обучения.
17/09/2020
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