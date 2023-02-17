Сотрудники спецподразделения Росгвардии представлены к государственным наградам в Кузбассе

В областном центре начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель вручил государственные награды сотрудникам спецподразделения территориального органа.

Руководитель региональных подразделений войск правопорядка вручил четверым отличившимся в ходе специальной военной спецоперации кемеровским росгвардейцам медаль «За отвагу», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Генерал-майор Кель поблагодарил сотрудников за образцовое исполнение служебного долга по защите мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Фото: Росгвардия