Сотрудники транспортной полиции Белова призывают граждан соблюдать правила безопасности на железной дороге

В связи с участившимися случаями травматизма на железнодорожном транспорте - сотрудники транспортной полиции г.Белово призывают граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта.

Железная дорога – зона повышенной опасности! Помните: при подходе к железной дороге следует выключить музыку и снять наушники, а также объемные и ограничивающие обзор капюшоны. Переходить пути следует только в строго установленных местах по пешеходным мостам, тоннелям или пешеходным настилам, обращая внимание на запрещающие сигналы светофоров. Перед переходом пути необходимо убедиться в отсутствии приближающегося поезда и внимательно следить за световой и звуковой сигнализацией. Хождение по путям и вдоль путей недопустимо!

Только за 9 месяцев 2022 г.на территории обслуживания ЛО МВД России на ст. Белово - железнодорожным транспортом травмировано 12 человек из них 10 со смертельным исходом в том числе 1 несовершеннолетний.

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