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Сотрудники транспортной полиции повысили свою безопасность в период пандемии

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Белово присоединились к массовой вакцинации сотрудников полиции. По долгу своей службы полицейские ежедневно контактируют с большим количеством людей, поэтому осознавая всю силу опасности заражения вирусом COVID-19, только за последние два месяца привилось 83 сотрудника транспортной полиции города Белово.

В линейном отделе имеются семейные пары, которые привились сами и позаботились о вакцинации для своих близких родственников. Так полицейская семья Зыряновых: капитан внутренней службы Надежда Олеговна и старший лейтенант полиции Дмитрий Владимирович, неся ответственность не только за себя, но и за троих подрастающих дочерей, с началом прививочной кампании сразу же привились двумя компонентами вакцины Спутник-V.

Семейная пара Арюшкиных - майор внутренней службы Светлана Александровна и капитан полиции Евгений Юрьевич после своей вакцинации, убедили об этой необходимости и своих родителей, которые в силу своего возраста наиболее подвержены заражению вирусом.

Транспортная полиция рекомендует не откладывать вакцинацию и своевременно оказать содействие в ее получении наиболее подверженным заражению членам своего круга общения.

Общество
Белово
kuzbassnews.ru
06/08/2021
Общество
Белово

Новости Кузбасса

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