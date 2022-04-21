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Сотрудники вневедомственной охраны направили бойцам Росгвардии подарки к 9 Мая

Участники акции «Посылка солдату», организаторами которой стал благотворительный фонд «Город 42», собрали для росгвардейцев сладкие подарки, рисунки и теплые пожелания от школьников. Праздничные посылки ко Дню Победы в скором времени будут доставлены адресатам.

«Неравнодушные земляки так выражают свою поддержку и благодарность стражам правопорядка из Кузбасса, которые с достоинством и мужеством выполняют поставленные перед ними задачи», ‑ рассказал офицер кемеровского филиала вневедомственной охраны Росгвардии старший лейтенант полиции Андрей Григорьев.

 

Общество
kuzbassnews.ru
21/04/2022
Общество
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