Сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленницу, похитившую имущество арендодателя

В городе Белово экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обнаружил и задержал похитительницу бытовой техники стоимостью 10 000 рублей у местной жительницы.

В дневное время росгвардейцы прибыли в квартиру по улице Советской, где сотрудников встретила хозяйка жилища. Женщина указала на злоумышленницу, которой сдавала квартиру. В ходе проверки выяснилось, что горожанка может быть причастна к краже. Росгвардейцы задержали 43-летнюю ранее не судимую местную жительницу с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, задержанная снимала квартиру, где с друзьями распивала спиртное. Чтобы приобрести дополнительную порцию выпивки, женщина с гостями похитили из квартиры стиральную машину, электроплиту и сдали технику в ломбард. Когда арендодательница пришла забрать ключи от жилища, то заметила пропажу вещей и обратилась за помощью к правоохранителям.

Похищенное имущество было возвращено владелице. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел.