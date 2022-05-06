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Сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленницу, похитившую имущество арендодателя

В городе Белово экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обнаружил и задержал похитительницу бытовой техники стоимостью 10 000 рублей у местной жительницы.

В дневное время росгвардейцы прибыли в квартиру по улице Советской, где сотрудников встретила хозяйка жилища. Женщина указала на злоумышленницу, которой сдавала квартиру. В ходе проверки выяснилось, что горожанка может быть причастна к краже. Росгвардейцы задержали 43-летнюю ранее не судимую местную жительницу с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, задержанная снимала квартиру, где с друзьями распивала спиртное. Чтобы приобрести дополнительную порцию выпивки, женщина с гостями похитили из квартиры стиральную машину, электроплиту и сдали технику в ломбард. Когда арендодательница пришла забрать ключи от жилища, то заметила пропажу вещей и обратилась за помощью к правоохранителям.

Похищенное имущество было возвращено владелице. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел. 

 

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
06/05/2022
Происшествия
Белово

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