Сотрудники «Южного Кузбасса» оздоравливаются по современным методикам

Работники угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») проходят профилактическое и реабилитационно-восстановительное лечение в санатории-профилактории «Романтика». За два последних месяца в списке процедур появились две новые методики – кордус-терапия и прессотерапия.

За 12 месяцев лечение и профилактические процедуры на базе «Романтики» прошли около 800 человек, 80% гостей санатория-профилактория трудятся в «Южном Кузбассе». Оздоровление проходит по индивидуальным программам с учетом особенностей здоровья каждого отдыхающего.

В перечень услуг санатория входят порядка 100 лечебных и косметических процедур. Особой популярностью пользуются кислородные коктейли, гидромассажи, ванны с различными концентратами, кедровая бочка, душ Шарко, соляная комната. Две новые услуги – кордус-терапия и прессотерапия – будут полезны как для занятых непосредственно на производстве, так и для офисных работников.

Кордус-терапия предназначена для коррекции состояния позвоночника, профилактики и лечения остеохондроза, общего укрепления опорно-двигательного аппарата. Два аппарата за 15-20 минут прорабатывают все отделы позвоночника.

Прессотерапия – лимфодренажная процедура, исключающая застойные процессы в организме. Аппаратный массаж в специальном костюме с применением сжатого воздуха назначают после травм, оперативных вмешательств, инсультов, при проблемах с суставами, венозной недостаточности, отеках ног и варикозной болезни.

«Для сотрудников и их детей в «Южном Кузбассе» разработана комплексная социальная программа, включающая предоставление льготных путевок в санатории и детские лагеря. Отдых и оздоровление в санатории-профилактории «Романтика» – эффективный метод реабилитации и профилактики здоровья наших работников», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»