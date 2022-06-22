Сотрудники «Южного Кузбасса» приняли участие в летнем празднике

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») выступила партнером летнего праздника «Парад бабочек».

«Парад бабочек» – полюбившийся междуреченцам и гостям города праздник. Его главные герои – бабочки и шмели, в костюмах которых приходят дети.

В качестве партнеров «Южный Кузбасс» выступил впервые. Представители компании рассказывали детям о деятельности угольных предприятий, пускали мыльные пузыри и рисовали с ребятами, угощали их сладостями. Огромной популярностью у «бабочек и шмелей» пользовались пазлы. Несмотря на непростую тему – производственную – ребята с удовольствием и большим азартом собирали шагающий экскаватор, ленту обогатительной фабрики, комбайн, работающий под землёй. Интересовались, что это за машины, а некоторые сами рассказывали, зачем нужна такая техника, куда отправляется уголь.

«В завершении праздника представители «Южного Кузбасса» вручили подарки, канцелярские наборы для творчества, понравившимся юным «бабочкам и шмелям». Думаю, участие в этом ярком празднике станет для компании традиционным», – говорит директор управления по работе с персоналом ПАО «Южный Кузбасс» Татьяна Бай.