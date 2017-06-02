Совещание по противопожарной безопасности в Тяжине

Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин провел совещание по вопросам обеспечения безопасности населения и защиты населенных пунктов в пожароопасный период.

В работе совещания приняли участие главы городских и сельских поселений, руководители промышленных, сельскохозяйственных и лесоперерабатывающих предприятий, старосты населенных пунктов, представители автозаправочных станций, Итатского нефтеперерабатывающего завода, службы лесной пожарной охраны, МЧС, государственного пожарного надзора, отдела МВД России по Тяжинскому району и средств массовой информации.

Глава района С. Н. Кошкин обобщил вопросы проведенной профилактической работы в период подготовки к пожароопасному сезону, в том числе о финансировании программных мероприятий направленных на обеспечение пожарной безопасности в 2017 году и проанализировал результаты противопожарной деятельности всех структур района в 2017 году в сравнении с прошлым годом.

Пожароопасная обстановка в целом по стране остается очень сложной. В настоящий момент в 46 субъектах Российской Федерации установлен особый противопожарный режим. Практически везде среди главных причин пожаров – человеческий фактор. В результате пожаров в десяти населенных пунктах Красноярского края и Иркутска пожарами уничтожено 179 жилых домов, в которых проживало 720 человек, 6 объектов экономики и 15 нежилых строений. От огня удалось отстоять 5,5 тысяч домов. В городе Канске сгорело 36 домов, в Лесосибирске полностью сгорело 40 домов. В поселке Лебедянка Кемеровской области 8 мая огнем было уничтожено 7 домов. Всего на территории Кемеровской области с начала пожароопасного периода произошло 1591 возгорание сухой травы, мусора и лесных площадей. По Тяжинскому району зарегистрировано 7 возгораний.

При подготовке к пожароопасному периоду в Тяжинском районе была проведена опашка территории населенных пунктов и создана минерализованная полоса протяженностью около 20 километров. От сухой растительности, пожнивных остатков, валежника, мусора и других горючих материалов очищена территория площадью около 5,5 тысяч квадратных метров. В этом году в районе дополнительно приобретены 40 ранцевых огнетушителей. На эти цели было выделено 120 тысяч рублей. Также приобретено необходимое пожарно-техническое оборудование (вентили, пожарные рукава) для добровольных пожарных команд. На эти цели израсходовано около 20 тысяч рублей. Кроме того дорожные организации реализуют свой план мероприятий по защите автомобильных дорог от пожаров.

Особое внимание в районе уделяется противопожарной профилактике. С начала года в администрации Тяжинского муниципального района по пожарной безопасности проведено 4 заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям. На официальном сайте администрации района размещено 22 материала по противопожарной тематике. В мае 2017 года через громкоговорители районного Дома культуры «Юбилейный» ежедневно трижды передавалась информация о правилах поведения в противопожарный период. В поселениях района распространено более 500 листовок, проведены сходы граждан по противопожарной теме.

Большая профилактическая работа, проводящаяся в районе, позволяет минимизировать пожарную опасность. Сегодня в Тяжинском районе действуют 34 патрульных группы, 2 патрульно-маневренных группы и 1 маневренная группа. Также действует 1 патрульно-контрольная группа. По итогам её деятельности в этом сезоне уже наказаны 13 нарушителей правил особого противопожарного периода. В каждом из двенадцати поселений района созданы добровольные пожарные команды.

Начальник отдела надзорной деятельности Тяжинского и Тисульского районов Иван Михайлович Коробейников довел до собравшихся требования законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов субъекта в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в области обеспечения пожарной безопасности. Также он проинформировал присутствующих о проведенной административно-профилактической работе по возгораниям растительности в особый пожароопасный период, провел анализ профилактической противопожарной деятельности в Тяжинском муниципальном районе за три года.

Докладчику были заданы вопросы по противопожарным требованиям, предъявляемым к предприятиям по переработке древесины, автозаправочным станциям, частным жилым строениям. Также участники совещания были ознакомлены с порядком обращения в органы пожарного надзора и применяемыми штрафными санкциями за нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности.

Начальник ФГКУ «22 отряд Федеральной противопожарной службы

по Кемеровской области Максим Викторович Гарцуев довел до присутствующих требования методических рекомендаций Сибирского регионального центра МЧС России, нормативно-правовых актов субъекта по организации работы старост населенных пунктов, патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп в пожароопасный период, организации их взаимодействия с ЕДДС муниципальных образований. В своем докладе Максим Викторович затронул вопросы по состоянию источников пожарного водоснабжения, объекты обслуживания Федеральной противопожарной службой, порядок получения информации и организацию выезда на пожары. Были заданы вопросы по количеству выставляемых пожарных нарядов на объекты пожаротушения, а также вопросы взаимодействия с администрацией Тяжинского муниципального района, ЕДДС района.

Главный специалист ГО и ЧС администрации Тяжинского муниципального района Александр Николаевич Клещик рассказал о работе созданных в Тяжинском муниципальном районе противопожарных групп, добровольных пожарных команд, организации работы старост населенных пунктов и ЕДДС района, озвучил проблемные вопросы по взаимодействию противопожарных групп, противопожарных команд лесничества, нарядов ФПС. Основным проблемным вопросом является отсутствие должного финансирования для организации более четкого тушения пожаров, оперативного и качественного реагирования на возгорания.

Александр Николаевич ознакомил участников заседания с организацией освещения противопожарной тематики в средствах массовой информации, пропагандистской работой среди населения всех структур района в области обеспечения пожарной безопасности и мер ответственности за их нарушения. Также был освещен вопрос о принятых нормативно-правовых актах по вопросам пожарной безопасности в Тяжинском муниципальном районе в 2017 году.

По результатам деятельности противопожарных служб Тяжинского района, глав поселений, старост населенных пунктов, предприятий и организаций решено считать проведенную в 2017 году работу удовлетворительной, с устойчивой положительной динамикой. До конца особого пожароопасного периода патрульные группы продолжат работу в усиленном составе. Также будет продолжена работа по оснащению и подготовке добровольных пожарных команд сельских поселений.

Необходимо расширить работу по доведению до населения требований по соблюдению противопожарных мер, широко использовать в этих целях возможности СМИ, образовательные учреждения, общественные организации, организации и объединения по месту жительства, собрания коллективов предприятий, сходы граждан.

Главам поселений следует провести оценку обстановки по предъявляемым требованиям пожарной безопасности, продолжить работу по превентивным противопожарным мероприятиям (опашка населенных пунктов, создание минерализованных полос, уборка мусора, горючих материалов, остатков сухой растительности) до конца особого противопожарного периода. Главам поселений, руководителям предприятий и организаций района необходимо привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности места забора воды пожарными автомобилями, обеспечить беспрепятственный проезд и подъезд к данным объектам.

Начальнику ФГКУ «22 отряд ФПС по Кемеровской области», начальнику ОМВД России по Тяжинскому району принимать меры по выявлению брошенных (бесхозных) автотранспорных средств, проводить проверки обеспечения условий для беспрепятственного проезда пожарной и специальной техники к подъездам жилых домов и иных объектов, к источникам противопожарного водоснабжения.

Руководителям сельхозпредприятий, владельцам предприятий по переработке древесины, автозаправочных станций, необходимо привести свои объекты в соответствие с требованиями вступившими в силу с 1 марта 2017 года Постановления Правительства Российской Федерации от 18 августа 2016 года № 807, в части внесения изменений в пункты «Правил противопожарного режима» и «Правил пожарной безопасности в лесах».