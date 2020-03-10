В Кузбассе 4 марта 2020 года в департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности состоялось совещание по вопросам реализации курируемого регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в Кемеровской области в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В совещании от Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области приняли участие: заместитель начальника отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля- Язькова Марина Александровна и заместитель начальника государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте- Иванников Владимир Владимирович.

Повесткой дня было обсуждение рост и достижение целевых показателей экспорта, Минсельхозом был разработан и уже реализуется федеральный проект «Экспорт продукции АПК», в рамках которого обозначены меры по наращиванию объемов сельхозпроизводства и созданию экспортно-ориентированной инфраструктуры, определены приоритетные рынки сбыта, направления работы по их открытию и продвижению российской продукции.

В ходе обсуждения были подняты актуальные темы субсидирования экспорта, деятельность Центра поддержки экспорта, контрольно-надзорной деятельности Россельхознадзора при экспорте продукции АПК, прохождение таможенных процедур при экспорте продукции АПК.

Сотрудники Управления отметили, что целенаправленная работа Россельхознадзора позволяет достигать положительной динамики развития экспортного потенциала на территории регионов Кемеровской области. Основными критериями допуска отечественных товаров на зарубежный рынок являются соответствие системы контроля стандартам страны-импортера, а также уровень биологической и пищевой безопасности. Согласно международным стандартам повышенное внимание должно уделяться недопущению содержания в пищевой продукции биологических, химических и физических агентов, начиная со стадии выращивания животных и на всех последующих этапах производства.

Систематическое проведение мониторинговых исследований в отношении подконтрольной Россельхознадзору сельскохозяйственной продукции осуществляется на федеральном уровне. Это возможно благодаря созданной службой системе аккредитованных лабораторий в РФ. В Кемеровской области – это ФГБУ « Кемеровская межобластная ветеринарная лаборатория».

Также было отмечено, что в 2019 году по результатам обследований аттестованы 10 хозяйствующих субъектов Кемеровской области, выпускающих животноводческую продукцию. Объем экспортных поставок достиг 833,22 тонны, а на текущий момент 2020 года составил 919,42 тонны грузов. В Реестре экспортеров состоят 17 предприятий, а в Реестре Таможенного союза – 21.

На официальном сайте Россельхознадзора есть вкладка- Ввоз.Вывоз.Транзит, в данном разделе размещены требования к ввозу/вывозу/транзиту, предъявляемые к подконтрольным Россельхознадзору товарам (продукция животноводства (включая продукцию из водных биоресурсов) и растениеводства, в том числе зерно и продукты его переработки.