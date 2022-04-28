В апреле 2022 года должностными лицами отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в Администрации Беловского муниципального округа проведено совещание по вопросам взаимодействия органов государственной власти с органами местного самоуправления в сфере государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля.

В совещании приняли участие: представители администрации Беловского муниципального округа, КУМИ, заместитель главы округа по сельскому хозяйству, экологии и природопользованию.

В ходе проведения совещания были рассмотрены вопросы надлежащей фиксации нарушений земельного законодательства и порядок направления материалов муниципального земельного контроля в органы государственного земельного надзора.