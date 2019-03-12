Совет молодежи «Южного Кузбасса» планирует работу в 2019 году

Активисты совета молодежи угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») подвели итоги работы за 2018 год и наметили планы на 2019-й на первом в этому году заседании.

В прошлом году совет принял активное участие в проведении мероприятий, посвященных празднованию 25-летия «Южного Кузбасса». Например, активисты совета организовали площадку для детей на ежегодной летней спартакиаде работников компании, провели пятый корпоративный Кубок КВН, а также традиционное посвящение в молодые специалисты и рабочие «Южного Кузбасса».

Члены совета молодежи компании приняли участие и в городских мероприятиях: «Дети – наше будущее», спартакиаде молодежи Междуреченска, патриотическом квесте «Маневр», велоквесте «Город дорог». Молодые активисты достойно выступили на инженерном кейс-чемпионате «Энергия угля», представили свой проект на областном конкурсе «Дорогой наставничества», поддержали областную экологическую акцию «Zубочистка» и т.д.

В 2019 году совет молодежи компании планирует дополнить уже традиционные мероприятия. Прежде всего, будет усилена работа по профессиональной ориентации детей и молодежи Междуреченска и Мысков. Активисты совета планируют провести практические занятия для студентов техникумов и вузов «Практики на практике», а во время летних каникул организовать квесты для детей работников «Южного Кузбасса», отдыхающих в загородных лагерях. Кроме того, молодые люди присоединятся к Всероссийскому фестивалю энергосбережения «Вместе Ярче», который пройдет при поддержке Минэнерго и Минобрнауки РФ.

На отчетном собрании участники выбрали председателей советов молодежи филиалов компании, а также нового председателя объединенного Совета молодежи «Южный Кузбасс». На этом посту сотрудник отдела по развитию персонала компании Алена Цыбизова сменила ведущего бухгалтера Радика Салахова, который руководил организацией более пяти лет.

«Многих молодых людей, работающих в нашей компании, отличает не только готовность к профессиональному росту и инициативность в производственных вопросах, но и искреннее желание принести пользу обществу и проявить свои лучшие качества. Мы поддерживаем их позитивные устремления, ведь именно они создают будущее нашей компании», – отметил управляющий директор «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.