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Совет молодежи «Южного Кузбасса» покорил «Вершину»

Активисты совета молодежи «Южный Кузбасс»  на территории Поднебесных Зубьев прошли обучающую программу «Вершина», которая приурочена к 25-летию компании.

В первый день 25 участников совета молодежи «Южного Кузбасса» выполнили один из главных пунктов своего похода – поднялись с флагом компании на пик Поднебесный, высота которого около 1500 метров. Во второй день они стали участниками обучающей программы, специально разработанной для активных и перспективных специалистов, рабочих и руководителей среднего звена, которые составляют кадровый резерв компании и ее подразделений.

Программа состояла из интеллектуальных игр, направленных на развитие способности стратегически мыслить, достигать поставленных целей. Специалисты «Южного Кузбасса» оценивали психологический климат в коллективе, умение работать в команде и принимать решения, инициативность и лидерские качества каждого участника. Также ребята преодолели полосу препятствий, показали свои навыки в ориентировании на местности, в спортивных состязаниях, в оказании первой медицинской помощи.

«Подобные мероприятия, направленные на сплочение сотрудников, проверку на выносливость и взаимовыручку, важны для компании, в составе которой трудятся представители разных профессий: шахтеры, горняки, обогатители и автомобилисты. Слаженное взаимодействие в коллективе – важная составляющая эффективной работы любого предприятия», – отметил управляющий директор «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий.

Спорт
kuzbassnews.ru
03/08/2018
Спорт
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