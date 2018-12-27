Совет потребителей в Кемерово обсудил вопросы подключения к электрическим сетям

Главной темой последнего в уходящем году заседания Совета потребителей филиала «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» стало подключение жителей и предприятий региона к электрическим сетям.

Энергетики рассказали членам Совета потребителей о реализации мероприятий в рамках «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры». По данным энергетиков, подключение к электрическим сетям «Кузбассэнерго – РЭС» потребителей с мощностью до 150 киловатт не превышает регламентный срок – 90 дней. Также положительным итогом работы отмечено отсутствие неисполненных вовремя договоров. Сокращения и упрощения процедуры удалось добиться, в том числе, за счет максимального её перевода в электронную форму.

- Более 40% от всего количества заявок на подключение к электрическим сетям к нам поступает сегодня через личный кабинет на нашем официальном сайте. К тому же значительно расширили точки доступа для клиентов путем заключения соглашений с многофункциональными центрами по всей области, - рассказал и. о. заместителя директора по реализации и развитию услуг Роман Ровенский.

Еще одним способом усовершенствования процесса станет создание на региональном уровне единой карты загрузки центров питания с отображением объектов всех электросетевых компаний. В регионе сейчас 24 территориальных сетевых организации. Пока такая карта представлена только на сайте МРСК Сибири.

- Потребителю важно знать, сети какой компании расположены к его объекту ближе всего и насколько они загружены. Это даст ему возможность еще на этапе подачи заявки рассмотреть все варианты и выбрать наиболее оптимальный. Таким образом, процедура подключения станет более прозрачной и понятной, - отметил Роман Ровенский.

Участники встречи высказали заинтересованность в продолжении диалога и договорились формировать повестку таких встреч совместно, с включением самого широкого круга вопросов. Это позволит организовать обмен опытом, объединять усилия в решении сложных вопросов и, в конечном итоге, за счет повышения доступности инфраструктуры улучшить инвестиционный климат региона.

Справка:

Совет потребителей «Кузбасэнерго – РЭС» – коллегиальный орган, который представляет интересы всех групп потребителей и общественных объединений при решении задач, стоящих перед энергетиками Кемеровской области. В работе Совета потребителей принимают участие представители администрации Кемеровской области и г. Кемерово, электросетевых компаний Кузбасса, крупных потребителей электроэнергии.