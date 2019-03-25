Совладельца "Зимней вишни" задержали в Польше

Скрывшегося от следствия совладельца комплекса и экс-гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский Комбинат" (основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня") задержали в Польше.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, сейчас прорабатывается вопрос о его экстрадтиции.

Всего в рамках трех уголовных дел к уголовной ответственности привлекли 15 человек. В зависимости от роли и действий (бездействия) каждого следствие вменяет фигурантам такие преступления как, нарушение требований пожарной безопасности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности; получение взятки; дача взятки; посредничество во взяточничестве; халатность; растрата; злоупотребление должностными полномочиями; мошенничество.

В более чем 800 томах уголовных дел собраны доказательства, свидетельствующие о причастности фигурантов к деяниям, приведшим к трагедии.