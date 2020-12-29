Современная амбулатория начала прием пациентов в поселке Шалым Таштагольского района

Более 2 тысяч человек, в том числе 669 детей, теперь могут получать медицинскую помощь в комфортных условиях.
Старое здание поликлиники в поселке Шалым признали аварийным, в нем было холодно и небезопасно. Его заменила новая модульная амбулатория, которую возвели всего за полгода.
В новой амбулатории оборудовано центральное отопление, есть санузел с горячей водой. Внутри 17 кабинетов, в том числе помещения для работы терапевта, педиатра и стоматолога, лаборатория для анализов, комнаты для ЭКГ и УЗИ. Есть кабинет профилактики, где смогут вести прием узкие специалисты из областных клиник.
Оснащение амбулатории соответствует современным стандартам и требованиям санитарной и пожарной безопасности.
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