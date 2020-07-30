Современные тротуарные фонтаны появятся в августе в Междуреченске и в Кемерово

Новая зона отдыха с первым в Междуреченске тротуарным фонтаном (фонтан без открытого бассейна, с возможностью ходить между струями воды) откроется в августе на площади Праздничной в центре города.

Общественное пространство создают в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Еще один сухой фонтан начнет работу в Кемерово, в сквере микрорайона Шалготарьян, где сейчас проходит реконструкция.

Площадь нового общественного пространства в Междуреченске составит свыше 5 тыс. кв. метров. Кроме фонтана в новой зоне отдыха проложат сеть пешеходных дорожек, установят скамейки. Также планируется обустроить сцену для проведения городских праздников. По вечерам фонтан будет подсвечиваться.

На благоустройство новой зоны отдыха выделены 35,2 млн рублей, большая часть средств поступила из федерального бюджета. Часть расходов взяли на себя спонсоры. В ближайшие годы администрация Междуреченска планирует провести реконструкцию проспекта Шахтеров, где находится площадь Праздничная, придать проспекту единый архитектурный облик.

В Кемерове подрядчик уже подготовил основание для устройства фонтана и начал закладывать элементы напольной чаши. В обновленном сквере заменят парковые диваны, установят светильники, приведут в порядок газоны и клумбы.

Фонтан в сквере станет вторым тротуарным фонтаном в Кемерове, несколько лет назад такой фонтан появился в сквере Резникова в микрорайоне 7Б.