Сожители-наркоторговцы 5 лет скрывались от следствия за пределами страны

Следователем отдела полиции «Центральный» (Новокузнецк) завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 33-летнего мужчины и 32-летней женщины, обвиняемых в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

В 2014 году полицейские пресекли деятельность организованной преступной группы, занимающейся распространением на территории города бесконтактным способом наркотического средства «соль» и курительных миксов. Полицейские задержали организатора ОПГ и пятерых его подельников.

В ходе следствия в отношении двоих подозреваемых, исполнявших в группе роли диспетчера и диспетчера-закладчика, была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Основанием для этого послужило то, что мужчина и женщина, приходившиеся друг другу гражданскими супругами, к уголовной ответственности не привлекались, имели постоянную работу и воспитывали 3 несовершеннолетних детей. Однако сожители скрылись от следствия, дело в отношении них было выделено в отдельное производство. Фигуранты были объявлены в розыск.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что обвиняемые проживают на территории одной из стран ближнего зарубежья. После их задержания фигурантов уголовного дела было возобновлено.

В настоящее время следователем собрана доказательственная база, в связи с чем материалы дела с обвинительным заключением направлены на рассмотрение в Центральный районный суд Новокузнецка. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания 20 лет лишения свободы.

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