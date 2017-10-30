Спартакиада педагогов в Тяжинском районе

В спорткомплексе «Юность» поселка Тяжинский прошла традиционная спартакиада работников образовательных организаций.
Организовали спартакиаду детско-юношеская спортивная школа и управление образования администрации Тяжинского муниципального района. Педагоги школ и детских садов района участвовали в эстафете, перетягивали канат, играли в волейбол и дартс. На спортивный праздник пришли коллеги, чтобы подбодрить спортсменов.
По итогам спартакиады переходящий кубок и Почетную грамоту получила сборная команда управления образования администрации Тяжинского муниципального района. Второе место заняла команда Тяжинских образовательных организаций. Третье место досталось команде дошкольных образовательных организаций.
30/10/2017
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