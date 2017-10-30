Спартакиада педагогов в Тяжинском районе

Сайт кемеровской прокуратуры могли атаковать хакеры Компания Google предупредила о том, что интернет-портал прокуратуры Кемеровской области могли...

За ночь на обработку дорог в Кемерове потратили 420 тонн песка За ночную смену для обработки автомобильных дорог в городе Кемерово использовали 417 тонн против...

В Кузбассе завершился навигационный сезон В воскресенье, 29 октября, в Кузбассе завершилась навигация для маломерных судов. Теперь выход на...