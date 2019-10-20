Новости Кузбасса

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20 октября в 15:16 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице 60 лет Октября в поселке городского типа Яя.
Пожар локализован в 15:25, ликвидирован в 15:27.
В тушению пожара от МЧС России привлекались 6 человек и 2 единицы техники.
Фото из открытых источников
20/10/2019
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