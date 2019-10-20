Новости Кузбасса

20 октября в 15:16 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице 60 лет Октября в поселке городского типа Яя.

Пожар локализован в 15:25, ликвидирован в 15:27.

В тушению пожара от МЧС России привлекались 6 человек и 2 единицы техники.

Фото из открытых источников