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Спасатели помогли кемеровчанке снять обручальное кольцо

В Кемерово спасатели помогли женщине снять обручальное кольцо. Вопреки рекомендациям врачей будущая мама не стала снимать украшение. В итоге безымянный палец кемеровчанки так распух, что самостоятельно снять кольцо она уже не смогла.

Спасатели при помощи специального инструмента освободили руку пострадавшей от кольца.

Всего за прошедшие сутки кемеровские спасатели выезжали на 12 обращений горожан.

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kuzbassnews.ru
04/02/2021
Общество
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