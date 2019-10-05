Спасатели потушили горящее сено в Тисульском районе

5 октября в 14:27 поступило сообщение о том, что на улице Весенняя в селе Тамбар Тисульского района загорелось сено.

Пожар локализован был в 14:39, ликвидирован в 14:50.

У тушению пожара от МЧС России привлекались 6 человек и 2 единицы техники.











Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области