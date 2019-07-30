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Спасатели призывают из-за сильного ветра и дождя быть бдительными

По данным Кемеровского гидрометцентра, 31 июля на территории области ожидаются дожди, местами по северу сильные, грозы, усиление ветра при грозах до 12-17 м/с. Видимость при осадках временами 2 - 4 км, местами менее 1000 метров.

 Главное управление МЧС России по Кемеровской области предупреждает:

При ухудшении погодных условий: во время грозы и при усилении ветра, по возможности, находитесь в помещении. Не пережидайте непогоду у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередач.

Обратите внимание на надежность крепления съемных и других конструкций, которые могут быть подхвачены порывами ветра.

Рекомендуется парковать автомобили в гаражах или на закрытых стоянках.

Во время грозы отключите из сети электроприборы во избежание их аварийной работы. В помещении не оставляйте открытыми окна и балконные двери.

Помните, что в грозу или при появлении ее первых признаков купание, а также выход на воду на плавсредствах, крайне опасны.

При ухудшении видимости во время выпадения осадков водителям при передвижении на автотранспорте рекомендуется соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию.

При возникновении происшествий или чрезвычайных ситуаций немедленно сообщайте по телефону «101».

 

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области

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kuzbassnews.ru
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