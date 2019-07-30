Спасатели призывают из-за сильного ветра и дождя быть бдительными

По данным Кемеровского гидрометцентра, 31 июля на территории области ожидаются дожди, местами по северу сильные, грозы, усиление ветра при грозах до 12-17 м/с. Видимость при осадках временами 2 - 4 км, местами менее 1000 метров.
Главное управление МЧС России по Кемеровской области предупреждает:
При ухудшении погодных условий: во время грозы и при усилении ветра, по возможности, находитесь в помещении. Не пережидайте непогоду у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередач.
Обратите внимание на надежность крепления съемных и других конструкций, которые могут быть подхвачены порывами ветра.
Рекомендуется парковать автомобили в гаражах или на закрытых стоянках.
Во время грозы отключите из сети электроприборы во избежание их аварийной работы. В помещении не оставляйте открытыми окна и балконные двери.
Помните, что в грозу или при появлении ее первых признаков купание, а также выход на воду на плавсредствах, крайне опасны.
При ухудшении видимости во время выпадения осадков водителям при передвижении на автотранспорте рекомендуется соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию.
При возникновении происшествий или чрезвычайных ситуаций немедленно сообщайте по телефону «101».
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Местами пройдут небольшие дожди с грозами. Порывы ветра достигнут 5-10 м\с, а при грозах увеличатся...
|
Отдел контроля смет и цен администрации Новокузнецка проанализировал ситуацию на потребительском...
|
В ведомстве Сибдепо пояснили, что приставы уже опечатали пищеблок в части детского питания на 30...
|
В Кемерове известная художница поможет спасти сломавшего позвоночник молодого человека, информирует...