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Спасатели призывают избегать катания вне подготовленных горнолыжных трасс

Ежегодно растет число любителей катания на лыжах и сноуборде. Безопасности на горнолыжных склонах традиционно уделяется повышенное внимание. Тем не менее, в поисках экстрима более опытные спортсмены зачастую выбирают неподготовленные трассы. Фрирайдеры, выбирая спуск по нетронутому снегу, подвергают свою жизнь опасности – высок риск встречи с лавиной при меньшей возможности рассчитывать на скорую оперативную помощь.

Чтобы отдых не обернулся трагедией - сотрудники аварийно-спасательных формирований настоятельно рекомендуют любителям горнолыжного отдыха выбирать только специально оборудованные места для спусков с гор.

Помните о необходимости соблюдения основных правил безопасности на горнолыжных склона.  Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области.

Общество
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kuzbassnews.ru
07/03/2019
Общество
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