Спасатели призывают избегать катания вне подготовленных горнолыжных трасс

Ежегодно растет число любителей катания на лыжах и сноуборде. Безопасности на горнолыжных склонах традиционно уделяется повышенное внимание. Тем не менее, в поисках экстрима более опытные спортсмены зачастую выбирают неподготовленные трассы. Фрирайдеры, выбирая спуск по нетронутому снегу, подвергают свою жизнь опасности – высок риск встречи с лавиной при меньшей возможности рассчитывать на скорую оперативную помощь.



Чтобы отдых не обернулся трагедией - сотрудники аварийно-спасательных формирований настоятельно рекомендуют любителям горнолыжного отдыха выбирать только специально оборудованные места для спусков с гор.





Помните о необходимости соблюдения основных правил безопасности на горнолыжных склона. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области.