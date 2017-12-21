Спасательные работы в шахте Есаульская не прекращаются

Спасатели продолжают проходить спасательную выработку к месту нахождения троих заблокированных шахтеров на шахте "Есаульская". Почти половину от общего расстояния выработки уже удалось преодолеть.
Работы под землёй ведутся круглосуточно, без остановки. Спасатели и рабочие шахты вручную, с помощью отбойных молотков пробивают угольный массив, постепенно, метр за метром продвигаясь к месту нахождения заблокированных шахтёров. Для обеспечения бесперебойной работы создан необходимый резерв материалов и оборудования.
Напомним, обрушение 20 декабря во время горных работ на тупиковом вентиляционном штреке шахту "Есаульская" произошло обрушение породы . Трое горняков оказались
С горняками, находящимися за завалом, установлена и поддерживается стабильная телефонная связь, для них организована доставка горячего питания, питьевой воды, а также теплых одеял и светильников. Самочувствие шахтеров оценивается как удовлетворительное.
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