Специалист Тяжинского ЦСОН Анна Евгеньевна Селюнова отмечена знаком отличия «Почетный наставник Кузбасса»

Эта награда утверждена в марте 2019 года Коллегией Администрации Кемеровской области (Правительством Кузбасса) в целях поощрения граждан за заслуги в развитии системы наставничества.

С 2014 года в центре социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района реализуется наставничество, целью которого является оказание помощи сотрудникам по повышению качества выполнения профессиональных обязанностей. Грамотно выстроенная и правильно функционирующая система наставничества позволяет молодым сотрудникам успешно адаптироваться к трудовой деятельности.

Более 5 лет специалист по социальной работе А. Е. Селюнова передает знания и навыки сотрудникам учреждения, срок профессиональной адаптации осуществляется в течение 3-6 месяцев. Результатом её наставнической деятельности стала успешная адаптация 23 сотрудников.

Анна Евгеньевна - талантливый специалист и умелый наставник для новых работников. Все работники прошедшие наставничество у А. Е. Селюновой имеют хорошие показатели в работе. При ее содействии 4 работника прошли обучение в Тяжинском агропромышленном техникуме по специальности «социальный работник», 5 работников прошли дистанционные курсы повышения квалификации в разных учебных заведения, 1 работник – курсы профессиональной переподготовки.

Результатом наставнической деятельности можно считать большое количество благодарностей поступающих от получателей социальных услуг, высокий профессионализм молодых социальных работников, а также отсутствие случаев нарушения требований безопасности и охраны труда. Несмотря на небольшой опыт работы в сфере социального обслуживания некоторые молодые сотрудники уже имеют награды от администрации Тяжинского муниципального района и Управления социальной защиты населения администрации Тяжинского муниципального района.

Анна Евгеньевна разработала и активно внедряет в центре программу «Профессионализм – залог успеха». Прежде всего, это обучение сотрудников по программам высшего и среднего профессионального образования (за 2014-2019 годы – 36 социальных работников) и курсов повышения квалификации (23 соцработника, 3 заведующих отделениями). Также программа предполагает участие в научно-практических семинарах, конференциях вне стен учреждения. Разработанные и курируемые А. Е. Селюновой три проекта по социально-психологической реабилитации пожилых и инвалидов были представлены на I Съезде социальных работников Сибири. Кроме того за год все социальные работники учреждения (60 человек) прослушивают практический курс её лекций. Важное место занимает организация круглых столов для обобщения своей работы и обмена опытом с коллегами – А. Е. Селюнова является постоянным участником встреч коллег, приезжающих в учреждение из других сельских районов области за опытом.

Кроме того, Анна Евгеньевна ежегодно является наставником для студентов Тяжинского агропромышленного техникума (от 10 до 15 человек), обучающихся по специальности «социальный работник» и проходящих производственную практику в центре. Она помогает им оптимизировать процесс формирования и развития профессиональных знаний, навыков и умений.