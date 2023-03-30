Специалистами Управления Россельхознадзора проведен профилактический визит в форме профилактической беседы путем использования видеоконференцсвязи

В целях реализации профилактического нарушений ветеринарного законодательства специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу проведен профилактический визит с МБУ «Комбинат питания» Управления образования администрации г. Кемерово». Профилактическая беседа проведена путём использования видеоконференцсвязи. Должностным лицам указанного предприятия даны подробные разъяснения и квалифицированные ответы на поступившие вопросы, связанные с ранее полученными предупреждениями в ФГИС ВетИС об ошибке «перемещение продукции между хозсубъектами за нелогичный период времени». совершаемой уполномоченными лицами предприятиями в процессе работы в ФГИС «Меркурий».

Специалистам учреждения разъяснено, что правила работы с ветеринарными сопроводительными документами регламентированы приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов (далее - ВСД), порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях» (далее – Правила).

В пункте 52 Правил закреплено, что гашение ВСД предусмотрело в течении 24 часов. Необходимо понимать, что речь идет не о 24 часах с момента оформления ВСД, а с момента поступления товара на предприятие.

Это время дается, прежде всего, для проверки факта поступления товара, его качества, количества, соответствия срокам годности, соблюдения температурного режима при транспортировке (охлаждаемый, вентилируемый, замороженный), проверки санитарного состояния транспортного средства, а также для проверки правильности оформления документов (полный перечень данных которые указывает поставщик при оформлении ВСД закреплен п. 34 Правил). Только убедившись в соответствии всем требованиям к получаемому товару можно погасить входящий ВСД.

Кроме того, нужно знать, что аннулировать погашенный сертификат невозможно. Погасив ВСД на полный объем продукции, возвратный ВСД оформить нельзя. Попросить отправителя сделать второй сертификат на ту же партию теоретически можно, но не всякий пойдет на это, поскольку груз вне его контроля. Кроме того, если провести эту транзакцию, то отправителю и получателю придется сделать еще и инвентаризацию, так как у отправителя в журнале продукции образуется недостаток данного подконтрольного товара, а у получателя образуется его избыток.

Как правило, ряд таких действий оформленных также с нарушениями приводит к потери прослеживаемой подконтрольной продукции (критическая ошибка п. 20 Правил), что в свою очередь приводит к нарушению Федерального закона от 02.01.2000 № 29 – ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», закона РФ «О ветеринарии» от 14.05.1993 № 4979.

Что же делать в такой ситуации?

Ответ единственно правильный: стараться не допускать подобных нарушений!

Не нужно бездумно «гасить» все входящие ВСД, тем самым Вы подтверждаете поступление этого груза и берёте на себя ответственность за его количество, качество и безопасность. Необходимо ответственно подходить к этому вопросу и своевременно принимать меры по исправлению ошибок при оформлении документов на транспортируемые грузы: оформлять возвратные ВСД, аннулировать ещё не «погашенные» или оформлять корректный ВСД.

В случае необходимости оформления инвентаризаций указывать максимально корректные формулировки объясняющие появление избытка или недостатка продукции. При аннулировании и оформлении возвратных документов в «особых отметках» указывать причины появления этих документов

Ознакомиться и с предусмотренной ответственностью Вы можете в статье 23 закона РФ «О ветеринарии» от 14.05.1993 № 4979, пункте 18 Правил и в статье 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства».