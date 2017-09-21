Новости Кузбасса

Во время проведения тематического семинара, посвященного практическим вопросам внедрения новой версии стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования», присутствующих познакомили с основными положениями документа, а также обозначенными в нем инструментами, направленными на совершенствование системы менеджмента качества.

Как рассказала начальник отдела технического регулирования и стандартизации Кемеровского ЦСМ Росстандарта (ФБУ «Кемеровский ЦСМ») Наталья Трофимова, «в окончательной редакции стандарт ГОСТ Р 57189—2016/ISO/TS9002:2016 появился всего несколько месяцев назад. В ходе мероприятия мы представили аудитории, которая включала в себя специалистов, имеющих практический опыт работы в системе менеджмента качества, самую последнюю актуальную информацию, заложенную в нормативных документах. Так, в частности были рассмотрены рекомендации по применению «СМК. Руководство по применению ИСО 9001:2015». Этот документ принят в качестве национального стандарта РФ с датой введения в действие с 1 ноября 2017г.»

Во время проведения семинара рассматривались также идеологические вопросы ориентации современных потребителей на качество выпускаемой продукции и оказываемых услуг, были даны рекомендации по применению современных методов управления качеством, включая актуальный как никогда риск-ориентированный подход. Большой интерес у присутствующих вызвало рассмотрение подходов в понимании организации и ее среды, идентификации и анализу рисков, их аудиту, оценке и формулировании несоответствий.

- Мы будем стремиться к дальнейшему информированию заинтересованных лиц о новых современных наработках в процессе внедрения методов системы менеджмента качества, - отметила в заключении Наталья Трофимова. – Ведь это грамотная организация рабочего процесса, основанного на принципе процессного подхода. Сейчас стандартизация основных управленческих технологий приобрела очень прогрессивный, продуманный характер, способный принести конкретный экономический эффект. И радует, что специалисты, которые представляют разные сферы регионального бизнеса, заинтересованы в профессиональном и грамотном подходе, получении новых знаний, что, конечно, будет способствовать дальнейшему развитию их организаций. И этого им мы искренне желаем».