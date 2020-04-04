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Специалисты и соцработники Тяжинского ЦСОН помогают пенсионерам с покупками

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой жителям Тяжинского муниципального округа рекомендовано как можно реже выходить из дома, особенно это относится к пожилым людям. Для того, чтобы самоизоляция представителей старшего поколения проходила максимально комфортно, им помогают неравнодушные земляки.
Получателям социальных услуг на дому, проживающим в Доме ветеранов села Ступишино была оказана помощь в покупке и доставке медикаментов, продуктов питания, предметов первой необходимости. Соцработник центра социального обслуживания населения Евгения Васильевна Дорофеевская и специалисты учреждения закупили необходимые товары и доставили их на дом пожилым людям, тем самым обеспечив их покупками на длительный срок.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
04/04/2020
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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