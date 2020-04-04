Специалисты и соцработники Тяжинского ЦСОН помогают пенсионерам с покупками

Кемеровчан просят не пускать отпрысков на детские площадки В Кемерове коммунальщики распространили объявления с просьбой не пускать несовершеннолетних на...

Головин вернулся из Монако в Россию Первый тренер полузащитника "Монако" Александра Головина Александр Плясунов рассказал о...

В Кузбассе планируют разместить опасные отходы нефтедобычи Для размещения отходов бурения нефтяных скважин в Кузбассе выбраны Новокузнецкий и Прокопьевский...