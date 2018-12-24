Специалисты Кемеровской службы спасения будут дежурить в круглосуточно в праздники

В Новогодние праздники специалисты Кемеровской службы спасения будут дежурить в круглосуточном режиме. В случае возникновения нарушений и аварийных ситуаций на объектах ЖКХ будет задействовано две аварийно-восстановительные бригады, бригада канализационщиков и бригада электриков. В их состав входят 11 слесарей, 8 газоэлектросварщиков и 4 специалиста по обслуживанию канализационных сетей. Всего в состав аварийно-технической службы входят 26 человек. При возникновении аварийных ситуаций кемеровчане смогут обратиться в аварийно-диспетчерские службы управляющих организаций, а также в Кемеровскую службу спасения по телефону: 77-05-05, 112.