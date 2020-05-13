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Специалисты Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» обследуют ЛЭП с воздуха

Специалисты Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» приступают к ежегодному обследованию линий электропередачи (ЛЭП) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В этом году энергетики проведут воздушный мониторинг 62 ЛЭП напряжением 35-110 киловольт общей протяженностью более полутора тысяч километров.

С каждым годом кузбасские энергетики наращивают темпы использования новых технологий. В прошлом году было обследовано 700 километров. В плане осмотра этого года – более 1500 километров линий электропередачи по всей территории региона, где требуется расчистка или расширение просек.

Преимущественно это энергообъекты, расположенные в труднодоступных местах. Облеты этих линий позволяют оперативно провести плановое обследование и определить площадь залесенности охранной зоны, одновременно провести анализ соответствия нормативному состоянию. Полученные фото- и видеоизображения помогают легко выявить наличие порубочных остатков, несанкционированного строительства и иных работ в охранной зоне. После обработки в специализированном программном обеспечении они позволяют создать цифровую 3D-модель трассы ЛЭП, с указанием высоты точек крепления проводов и стрел провеса, расстояний от проводов линии до различных пересекаемых объектов.

Энергетики отмечают, что по сравнению с классическими методами (пешими обходами с оптическими приборами, верховыми осмотрами), применение БПЛА на 30 % эффективнее в денежном выражении за счет сокращения расходов, Кроме того, сокращаются риски травматизма для персонала. В целом обследование с помощью БПЛА позволяет своевременно выявить нарушения на воздушных линиях, оперативно проанализировать объемы выполненных работ по расчистке и расширению, более качественно планировать объемы для производственных программ. Все это в конечном итоге повышает надежность электроснабжения потребителей Кузбасса.

Облеты линий электропередачи с применением БПЛА кузбасские энергетики проводят уже третий год, в период с мая по сентябрь. Наличие листвы в этот период позволяет корректно определить площадь кроны деревьев. В работе используются два типа БПЛА: мультироторный для обследования арматуры и элементов опоры, а также самолетного типа  - для контроля общего состояния охранной зоны и планового обследования.

Общество
Экономика
kuzbassnews.ru
13/05/2020
Общество
Экономика
Новости Кузбасса

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