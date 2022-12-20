Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Специалисты ОПФР в Кузбассе стали преподавателями «Азбуки интернета»

Сотрудники Отделения ПФР по Кемеровской области – Кузбассу  провели занятия в рамках курса «Азбука Интернета» на тему получения электронных услуг на порталах государственных ведомств. Обучение для людей с инвалидностью проходило на площадке Центра городских историй Библиотеки на ул. Весенней г. Кемерово.

В течение трехдневных занятий от специалистов регионального Отделения ПФР курсанты узнали, как заказывать выписки, справки о назначенных выплатах, как найти информацию о льготах, на которые они имеют право, как записаться на прием в клиентскую службу ПФР или направить обращение на сайте организации. Большинство слушателей имели подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги и смогли закрепить полученные знания прямо в своем личном кабинете. Тем, кто еще не зарегистрировался на госуслугах, специалисты ПФР помогли это сделать, а работники библиотеки сразу  подтвердили учетную запись.

Сотрудники регионального Отделения ПФР не первый раз выступают в роли преподавателей на курсах компьютерной грамотности «Азбука интернета». «Раньше мы проводили занятия «Азбуки» для людей пожилого возраста. В этом году попробовали преподавать для людей с инвалидностью. Курс пришлось трансформировать радикально, так как наши слушатели уже хорошо знакомы с компьютером и активно пользуются интернетом. Но все-таки мы нашли много нераскрытых тем, осваивали работу с презентацией, с таблицами. Одна слушательница решила создавать свой блог в интернете, мы с ней немного поучились работе в видеоредакторе», - рассказывает одна из преподавателей курса, главный специалист-эксперт отдела эксплуатации и сопровождения информационных подсистем ОПФР по Кемеровской области - Кузбассу Елена Гришина.

Школа повышения уровня компьютерной грамотности среди инвалидов была организована МБУ «Центр поддержки предпринимательства», ПАО «Ростелеком», Отделением ПФР по Кемеровской области - Кузбассу. В этот раз в «Азбуке интернета» приняли участие 12 человек. Для них, помимо специалистов ПФР, занятия провели представители Центра поддержки предпринимательства. Они рассказали о том, как можно получить новую профессию или повысить уже имеющуюся квалификацию благодаря существующим онлайн-программам. Представители МВД рассказали слушателям, как избежать ловушек, которые интернет-мошенники расставляют в сети.

Каждый участник школы «Азбука интернета» по итогам получил сертификат и учебник с одноименным названием, чтобы в любой момент можно было обновить в памяти полученную информацию.

 

Фото: ОПФР

Общество
kuzbassnews.ru
20/12/2022
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus