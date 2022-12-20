Специалисты ОПФР в Кузбассе стали преподавателями «Азбуки интернета»

Сотрудники Отделения ПФР по Кемеровской области – Кузбассу провели занятия в рамках курса «Азбука Интернета» на тему получения электронных услуг на порталах государственных ведомств. Обучение для людей с инвалидностью проходило на площадке Центра городских историй Библиотеки на ул. Весенней г. Кемерово.

В течение трехдневных занятий от специалистов регионального Отделения ПФР курсанты узнали, как заказывать выписки, справки о назначенных выплатах, как найти информацию о льготах, на которые они имеют право, как записаться на прием в клиентскую службу ПФР или направить обращение на сайте организации. Большинство слушателей имели подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги и смогли закрепить полученные знания прямо в своем личном кабинете. Тем, кто еще не зарегистрировался на госуслугах, специалисты ПФР помогли это сделать, а работники библиотеки сразу подтвердили учетную запись.

Сотрудники регионального Отделения ПФР не первый раз выступают в роли преподавателей на курсах компьютерной грамотности «Азбука интернета». «Раньше мы проводили занятия «Азбуки» для людей пожилого возраста. В этом году попробовали преподавать для людей с инвалидностью. Курс пришлось трансформировать радикально, так как наши слушатели уже хорошо знакомы с компьютером и активно пользуются интернетом. Но все-таки мы нашли много нераскрытых тем, осваивали работу с презентацией, с таблицами. Одна слушательница решила создавать свой блог в интернете, мы с ней немного поучились работе в видеоредакторе», - рассказывает одна из преподавателей курса, главный специалист-эксперт отдела эксплуатации и сопровождения информационных подсистем ОПФР по Кемеровской области - Кузбассу Елена Гришина.

Школа повышения уровня компьютерной грамотности среди инвалидов была организована МБУ «Центр поддержки предпринимательства», ПАО «Ростелеком», Отделением ПФР по Кемеровской области - Кузбассу. В этот раз в «Азбуке интернета» приняли участие 12 человек. Для них, помимо специалистов ПФР, занятия провели представители Центра поддержки предпринимательства. Они рассказали о том, как можно получить новую профессию или повысить уже имеющуюся квалификацию благодаря существующим онлайн-программам. Представители МВД рассказали слушателям, как избежать ловушек, которые интернет-мошенники расставляют в сети.

Каждый участник школы «Азбука интернета» по итогам получил сертификат и учебник с одноименным названием, чтобы в любой момент можно было обновить в памяти полученную информацию.

Фото: ОПФР