Специалисты ПФР консультируют родственников жертв пожара в Кемерове

В оперативном штабе, разместившемся в школе №7, сотрудники Отделения ПФР по Кемеровской области проводят консультации для родственников и членов семей погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня».
Члены рабочей группы, созданной в Отделении для оказания содействия пострадавшим семьям, в течение работы штаба будут информировать родственников об их правах на выплаты по линии ПФР, необходимых действиях с их стороны в каждом конкретном случае.
Кроме того, в Отделении работает прямая телефонная линия, где по телефону (3842) 58-73-20 родственники погибших смогут узнать всю интересующую информацию по линии Пенсионного фонда.
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