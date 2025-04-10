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Специалисты Россельхознадзора рекомендуют приобретать сельскохозяйственную продукцию в специализированных торговых местах

Специалисты Россельхознадзора напоминают жителям и гостям сибирских регионов, что приобретение сельскохозяйственной продукции на легальных рынках и в специально отведённых местах, существенно снижает потребительские риски, связанные с качеством и безопасностью продуктов, а также способствует сохранению благоприятной эпизоотической обстановки.

Весной для сельского хозяйства подведомственных регионов оборот продукции животного происхождения, в том числе продукции птицеводства, является объектом повышенного внимания, поскольку Новосибирская и Томская области, Кемеровская область — Кузбасс расположены в зоне прилета и миграции перелетных птиц. Основными способами передачи, с которыми может быть занесен возбудитель из дикой природы в бытовые условия, являются пух, перо, подстилка, трупы и тушки убитых птиц, контаминированное оборудование и инвентарь, транспорт и т.д.

Своевременным решением вопроса обеспечения безопасности является проведение на городских территориях и в районах традиционных продовольственных ярмарок, где централизованно и в широком ассортименте представлены товары от местных сельхозтоваропроизводителей, фермеров и с личных подворий, в том числе консервы, копчености, молочная и мясная продукция, яйцо, рыба, дикоросы, мед и другие. Уже в ближайшее время на территории областных и районных центров открываются традиционные сезонные локации.

Общество
kuzbassnews.ru
10/04/2025
Общество
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